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В торговом центре Праги убили продавщицу

В торговом центре Праги убили продавщицу

Vladislava M 5603 1
Инцидент произошел в ТЦ «Летняны». Преступника разыскивает полиция.
Фото: Policie ČR
В торговом центре Праги убили продавщицу

Во вторник вечером неизвестный мужчина в Праге убил продавщицу в торговом центре в Летнянах. По информации полиции, погибшей оказалась 42-летняя женщина, которая работала в магазине одежды. Преступник переоделся в магазине в новые вещи, выкрал из кассы деньги и сбежал.

Криминалисты ищут убийцу. На сайте полиции опубликовали записи с камер видеонаблюдения и фотографии одежды преступника. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Подозреваемому около 30 лет на вид. Телосложение худощавое. Из магазина он вышел в темной одежде бренда Otto Berg и полуботинках той же марки. На месте он оставил джинсы марки Croop Denim, красную фланелевую рубашку Mustang, черные кеды DC, часы Daniel Klein и темную кепку Mark and Spancer. 

Фото: Policie ČR

Также в магазине осталась необычная красная зажигалка с надписью Sex instructor – first lesson free!

Фото: Policie ČR

Людей, располагающих об этом человеке какой-либо информацией, просят позвонить по горячей линии полиции 158.

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Темы
преступность убийство торговые центры Прага полиция
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