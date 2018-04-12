На выходных в Праге закроют станцию метро Muzeum

Транспортное предприятие Праги пояснило, что будет происходить.

В связи с ремонтом на выходных закроют станцию метро Muzeum на ветке А. Планируется заменить облицовочные панели и приборы освещения. Поезда будут проезжать мимо, остановок ни с одной из сторон платформы не будет. Для выхода на Вацлавскую площадь пассажирам посоветовали пользоваться станцией Můstek.

В понедельник 16 апреля станция также не начнет работать в полном режиме. Останавливаться будут только поезда по направлению от Depo Hostivař. Поезда в обратном направлении к Nemocnicе Motol начнут останавливаться у платформы Muzeum только с 21 мая. Станцию также планируют полностью закрывать с 12 по 13 мая, с 23 по 24 июня и с 21 по 22 июля.

Ограничения в работе общественного транспорта столицы коснутся не только метро, но некоторых маршрутов трамваев. Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги.

Источник: novinky.cz