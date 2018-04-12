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На выходных в Праге закроют станцию метро Muzeum

На выходных в Праге закроют станцию метро Muzeum

artyommm 1124 0
Транспортное предприятие Праги пояснило, что будет происходить.
На выходных в Праге закроют станцию метро Muzeum

В связи с ремонтом на выходных закроют станцию метро Muzeum на ветке А. Планируется заменить облицовочные панели и приборы освещения. Поезда будут проезжать мимо, остановок ни с одной из сторон платформы не будет. Для выхода на Вацлавскую площадь пассажирам посоветовали пользоваться станцией Můstek. 

В понедельник 16 апреля станция также не начнет работать в полном режиме. Останавливаться будут только поезда по направлению от Depo Hostivař. Поезда в обратном направлении к Nemocnicе Motol начнут останавливаться у платформы Muzeum только с 21 мая. Станцию также планируют полностью закрывать с 12 по 13 мая, с 23 по 24 июня и с 21 по 22 июля.

Ограничения в работе общественного транспорта столицы коснутся не только метро, но некоторых маршрутов трамваев. Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги. 

Источник: novinky.cz

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Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги метро
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