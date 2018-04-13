Из-за отказа родителей от прививок в Праге началась эпидемия кори

С начала этого года в Чехии заразилось корью почти 70 человек, большая часть из них – дети. В Праге объявили эпидемию.

Санврачи Чехии в этом году зарегистрировали почти 70 пациентов с корью. За первые три месяца прошлого года количество заражений корью составляло только 38. По прогнозам врачей, в ближайшие дни заболеваемость корью вырастет еще больше.

С марта в Праге, где зарегистрировали больше 60% пациентов с корью, объявили эпидемию. Больше половины зараженных – дети. Врачи утверждают, что одной из причин такого распространения кори стал отказ многих родителей делать детям прививки.

Количество больных корью растет по всей Чехии. В Праге заразилось уже 48 человек.

«Мы предполагаем дальнейший всплеск заражения корью. Несколько пациентов с подозрением на корь уже госпитализированы, на данный момент проходит лабораторное подтверждение этой инфекции», – заявил пресс-секретарь пражской санэпидемстанции Збинек Боублик.

В последние годы все больше родителей отказываются делать детям прививки от кори. По словам врачей, причиной этого стал миф о том, что вакцина против кори может вызвать аутизм и другие проблемы со здоровьем. Однако это утверждение было официально признано ошибочным.

Именно для детей корь представляет наибольшую опасность.

«Доказано, что дети, переболевшие корью в возрасте до 5 лет, чаще всего страдают осложнениями. Им грозит воспаление мозга (энцефалит) и другие серьезные заболевания, которые могут привести к смерти», – обратила внимание председатель Профессиональной организации практикующих детских врачей Анна Шебкова.

Источник: ceskatelevize.cz