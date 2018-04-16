Ребенка в чешском зоопарке укусила рысь

В зоопарке города Пльзень пятилетнего мальчика укусила рысь. Полиция расследует причины инцидента.

Пятилетнего ребенка в зоопарке города Пльзень укусила за руку рысь. Врачи осмотрели мальчика и перевезли его в травматологический пункт факультетской больницы. Об этом сообщил пресс-секретарь скорой помощи Мартин Брейха.

Пресс-секретарь зоопарка Мартин Вобруба подтвердил инцидент. По его словам, ребенок или его родители нарушили правила посещения зоопарка, так как рысь не могла сама выбежать из загона и ранить людей. Дело расследует полиция.

По словам Вобрубы, ребенка укусила красная рысь в североамериканской части зоопарка. При каких обстоятельствах это произошло, он не уточнял.

По информации ČTK, ребенок, скорее всего, перелез ограждение и подошел к забору самого загона, чтобы потрогать рысь. Полиция будет рассматривать, почему сопровождающий мальчика взрослый не проявил должного уровня ответственности.

Источник: ČTK