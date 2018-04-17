Вернутся ли трамваи на Вацлавскую площадь?

Городские власти рассматривают вариант проведения трамвайного маршрута через историческую площадь Праги.

Специалисты в области транспорта утверждают, что для функционирования трамвайной сети в Праге нужно обязательно достроить участки, которые вели бы с Виноградской улицы вокруг главного вокзала до улицы Болзановой. Для этого нужно было бы проложить трамвайные пути в верхней части Вацлавской площади. По словам экспертов, трамвайная сеть в центре города загружена по максимуму, из-за чего отсутствует возможность объезжать ключевые трассы.

Сейчас городские власти решают вопрос об изменении территориального плана. Это необходимо для дальнейших действий, касающихся строительства новых трамвайных путей, в том числе и на Вацлавской площади. Пока окончательное решение принято не было.

О проведении трамвайного маршрута через Виноградскую улицу и Вацлавскую площадь говорят уже несколько лет. Прага 1 категорически против возвращения трамваев на историческую площадь, откуда они исчезли в 1980 году.

Источник: ceskenoviny.cz