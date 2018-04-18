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Плату за дороги в Германии пока отложили

Плату за дороги в Германии пока отложили

artyommm 599 0
Чехи и дальше смогут ездить по немецким автодорогам бесплатно.
Плату за дороги в Германии пока отложили

Плату за пользование дорогами в Германии для легковых автомобилей введут не раньше, чем в середине 2020 года. Об этом стало известно в среду, 18 апреля. Изначально предполагалось, что дороги станут платными в 2019 году, но возникли сложности с поиском исполнителя.

Согласно предварительным планам, стоимость проезда по автодорогам Германии будет зависеть от объема выхлопных газов автомобиля. Проезд на 10 дней будет стоить от 2,5 до 25 евро (от 68 до 676 крон), на 2 месяца – от 7 до 50 евро (от 189 до 1 351 кроны). Самый дорогой купон на год обойдется в 130 евро.

Немецким водителям налог на пользование дорогами компенсирует скидка на налог с автомобилей. Остальные страны ЕС, включая Чехию, считают введение оплаты дискриминацией. При этом Германия одна из немногих стран, где не взимали плату за проезд по дорогам.

Источник: novinky.cz

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Автомобили Германия
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