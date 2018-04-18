В Чехии построят новую инфекционную больницу в связи с наплывом зарубежных рабочих

В Чехию направляется большой поток рабочих с Востока. Краловоградецкий край опасается всплеска инфекционных заболеваний.

В связи с развитием промышленных зон во всей восточной Чехии политики Краловоградецкого края планируют строительство новой инфекционной клиники в комплексе Факультетской больницы Градец-Кралове. Прежде всего, она необходима из-за наплыва иностранных рабочих с Востока.

Градецкая факультетская больница планирует выстроить новую инфекционную клинику уже несколько последних лет. Здание больницы построили еще в 1928 года, пристройку к нему – в 50-е годы прошлого века. Поэтому больница не может предложить современные условия для пациентов и персонала. Но теперь проект получил большую политическую поддержку: из-за развития промышленности.

По словам директора Факультетской больницы Владимира Палички, в Чехии снова появляются болезни, о которых все почти забыли. Они возвращаются в новых, более сильных формах.

«Проблематика инфекционных болезней какое-то время казалась решенной благодаря вакцинации. Но ситуация меняется. Инфекционные болезни были и будут, становится больше пациентов, которым не помогает обычное лечение. Тяжелые инфекции приводят к тяжелым случаям. Нередко эти болезни приходят к нам из-за границы. Один из путей – через зарубежных рабочих, второй – от чешских граждан, которые все больше путешествуют. Мы принимаем пациентов с очень тяжелой формой туберкулеза, которую мы считали исчезнувшей», – говорит Паличка. По его словам, с теперешними условиями клиника просто не справится с лечением инфекционных болезней.

Новая клиника должна появиться на участках внутри комплекса Факультетской больницы, которые пока принадлежат Министерству обороны. Строительство должно начаться в 2021 году.

Градецкая клиника инфекционных заболеваний располагает 50 койко-местами и госпитализирует каждый год до 1500 пациентов. Еще около 15 000 человек местные специалисты лечат амбулаторно.

Источник: Seznam.cz