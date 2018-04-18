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В Чехии придумали, как бороться с пробками

В Чехии придумали, как бороться с пробками

artyommm 1386 0
По сравнению с 2010 годом количество легковых автомобилей в Чехии возросло на 10%.
В Чехии придумали, как бороться с пробками

Государство хочет знать, когда и где в Чехии образуются автомобильные пробки. В связи с этим принято решение оснащать служебные машины электронными чипами. Всего предполагается объединить в единую сеть 150 тысяч автомобилей, она поможет заранее предупреждать о пробках. 

Данные будут каждую минуту поступать в Национальный транспортный инфоцентр. Водители смогут получать самую актуальную информацию о ситуации на дорогах. По сравнению с приложениями от коммерческих компаний сведения от Управления дорог и магистралей будут проходить проверку.

Государство планирует использовать полученные данные для оценки эффективности строительства дорог. Городские власти также смогут использовать сведения о загруженности дорог, чтобы лучше регулировать работу светофоров на перекрестках и предотвращать появление пробок.

Источник: idnes.cz

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Темы
пробки Чехия Автомобили
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