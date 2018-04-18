В Чехии придумали, как бороться с пробками

По сравнению с 2010 годом количество легковых автомобилей в Чехии возросло на 10%.

Государство хочет знать, когда и где в Чехии образуются автомобильные пробки. В связи с этим принято решение оснащать служебные машины электронными чипами. Всего предполагается объединить в единую сеть 150 тысяч автомобилей, она поможет заранее предупреждать о пробках.

Данные будут каждую минуту поступать в Национальный транспортный инфоцентр. Водители смогут получать самую актуальную информацию о ситуации на дорогах. По сравнению с приложениями от коммерческих компаний сведения от Управления дорог и магистралей будут проходить проверку.

Государство планирует использовать полученные данные для оценки эффективности строительства дорог. Городские власти также смогут использовать сведения о загруженности дорог, чтобы лучше регулировать работу светофоров на перекрестках и предотвращать появление пробок.

Источник: idnes.cz