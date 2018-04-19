На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода

Метеорологи рассказали, какой будет погода на выходных.

Погода в Чехии изменяется от экстремально низкой до экстремально высокой. Утром ожидается немного ниже нуля, днем температура воздуха может прогреться почти до +30 градусов Цельсия. Как сообщили в компании «Метеопресс», Чехию ждет аномально теплая для апреля погода.

Несмотря на то, что днем воздух прогревается выше 20 градусов, по утрам еще бывает очень холодно. Например, на станции Горска-Квилда в четверг утром была зафиксирована температура -4,5 градуса. Сегодня днем ожидается до 22-26 градусов тепла.

В пятницу утром температура воздуха может опуститься до -9 градусов. Но потом в Чехию начнут поступать теплые воздушные массы с запада. Вместе с ним придет нехарактерная для апреля жара. В течение дня температура воздуха может повыситься до 24-28 градусов Цельсия, преимущественно на западе и на юге страны. В Моравии и Силезии будет немного прохладнее, около 22 градусов.

На выходных в Чехии будет облачно. В субботу ожидаются кратковременные дожди. Утром температура воздуха составит 6-10 градусов, а днем – от 24 до 28 градусов. В воскресенье начнет преобладать холодный атмосферный фронт. Утром может пройти дождь, днем местами будет облачно с прояснениями. Утром ожидается от 5 до 9 градусов, днем – от 18 до 22 со знаком "плюс".

В понедельник, 23 апреля, утром снова будет прохладно – от 6 до 10 градусов, могут пройти дожди с грозами. Днем столбик термометра будет показывать от 21 до 25 градусов Цельсия.

Со вторника температура воздуха начнет опускаться, днем будет не более 20 градусов. Тем не менее, жителей Чехии это не должно расстраивать. В прошлом году в эти же дни апреля было около 4 градусов тепла.

Источник: novinky.cz