Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен

Концепт Manifesto начнет работать в Праге в июне.

В июне в центре Праги откроется гастрономический и культурный комплекс Manifesto. Он будет создан из 28 морских контейнеров, внутри которых будут работать бистро, кофейни и бутики различных фирм. Это будет временный проект, который будет реализован на территории Масарикова вокзала. В будущем там будет построен бизнес-центр. Но строительство начнется только после того, как инвестор получит все необходимые документы.

Manifesto появится на местах, где улица Кржижикова переходит в улицу На Флоренци. Это оживленное место недалеко от автовокзала Флоренц, станции метро, остановок трамваев и автобусов. Группе компаний Penta здесь принадлежит 22 га земли. Она готова сдать часть территории в аренду на два года бесплатно.

В проект Manifesto вложили 11 млн крон, один из спонсоров – компания Mastercard. Платить здесь покупатели смогут только безналичным способом. Mastercard планирует представлять в рамках проекта новшества в области безналичных расчетов.

Жителей Праги и туристов будет ждать торговая точка Виноградского пивовара, рестораны Dish, Gran Fierro и др. Как говорят основатели проекта, стоимость аренды здесь будет обычная, поэтому цены для клиентов будут такие же.

Кроме торговли, Manifesto предложит посетителям культурный досуг. Планируются кинопоказы, выступления музыкантов и диджеев, воркшопы и лекции. Организаторы обещают, что качество уличной еды будет высоким. Для этого планируется подключить пражские рестораны, которые будут использовать преимущественно местные сезонные продукты.

Концепт Manifesto может также появиться в Карлине, в Праге 6 и в португальском Лиссабоне.

Источник: ihned.cz