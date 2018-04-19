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Почему чехи боятся иммигрантов

Почему чехи боятся иммигрантов

Vladislava M 1953 0
Иностранцев считают проблемой Чехии 58% опрошенных – на 6% меньше, чем в прошлом году. Большинство чехов убеждены, что иммигранты способствуют росту криминала и распространению болезней.
Почему чехи боятся иммигрантов

Больше половины чехов до сих пор воспринимают иммигрантов других национальностей как проблему страны. Но по сравнению с прошлым годом количество людей, которые так считают, снизилось на 6% и составило 58%.

Чаще всего чехи ассоциируют иностранцев, долгое время проживающих в ЧР, с ростом криминала и распространением болезней. Стало меньше граждан, которые считают, что иммигранты способствуют росту безработицы. Такие результаты показало исследование Центра по изучению общественного мнения за март 2018.

70% опрошенных согласились с тем, что иностранцы, постоянно проживающие в Чехии, повышают уровень преступности в стране. Не изменилось и число людей, которые убеждены, что иммигранты представляют риск для здоровья чехов. Так считает 62% респондентов.

Меньше половины чешских граждан считает, что иностранные граждане угрожают образу жизни чехов и становятся причиной роста безработицы.

Больше половины опрошенных не согласны с тем, что иностранцы способствуют решению проблемы старения населения, развитию экономики и обогащают чешскую культуру. Положительно на этот вопрос ответило около 20% чехов.

Также чехов спросили, представляют ли иностранцы проблему по месту их проживания. Иммигрантов считают проблемой 26% опрошенных. 47% не видят в этом проблемы. Почти 25% ответили, что в их районе иностранцы не живут.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Опрос общественного мнения иммиграция иностранцы Чехия
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