Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон

Журналист Янек Рубеш снял на видео нескольких мошенников, которые занимаются обменом денег на улицах в центре Праги. Беспечным туристам они выдают вышедшие из оборота белорусские рубли вместо крон.

В центре Праги уже несколько месяцев орудует группа мошенников, которая предлагает туристам обменять евро на чешские кроны по выгодному курсу. Вместо чешских крон мошенники дают иностранцам старые белорусские рубли, у которых нет никакой ценности.

Журналист Янек Рубеш снял на видео, как несколько мошенников пытались обменять евро на недействительные белорусские деньги.