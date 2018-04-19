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Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон

Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон

Vladislava M 1820 0
Журналист Янек Рубеш снял на видео нескольких мошенников, которые занимаются обменом денег на улицах в центре Праги. Беспечным туристам они выдают вышедшие из оборота белорусские рубли вместо крон.
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон

В центре Праги уже несколько месяцев орудует группа мошенников, которая предлагает туристам обменять евро на чешские кроны по выгодному курсу. Вместо чешских крон мошенники дают иностранцам старые белорусские рубли, у которых нет никакой ценности.

Журналист Янек Рубеш снял на видео, как несколько мошенников пытались обменять евро на недействительные белорусские деньги.

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Темы
мошенничество преступность Туризм Прага
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