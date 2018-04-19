Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 19 °C
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии

В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии

Vladislava M 854 0
В пражской больнице Мотол появился собственный центр роботизированной хирургии. Врачи смогут проводить сложные операции с помощью приборов.
Фото: http://www.fnmotol.cz
В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии

В пражской Университетской больнице Мотол 18-го апреля торжественно открылся Центр роботизированной хирургии (Centrum robotické chirurgie). Роботы в этом центре будут делать операции на сердце и сосудах, а также проводить гинекологические и урологические вмешательства.

Первые операции с помощью роботов в Чехии начали проводить в 2005 году. Всего в стране девять центров роботизированной хирургии, из них два находится в Праге. Теперь к ним добавится центр в Мотоле. С 2018 года роботы в Чехии проводят 10 новых видов операций, которые покрывает страховка.

В Мотоле и других центрах используют роботов Da Vinci. Руки врача при операции заменяют роботизированными. Хирург управляет ими при помощи специального модуля и наблюдает за происходящим на экране. По словам врачей, большим преимуществом использования роботов является то, что хирург может сидеть во время длительных операций по несколько часов.

Кроме того, при операциях с роботами человек теряет меньше крови. Также достигается более высокая точность. В большинстве случаев операцию благодаря роботам можно провести быстрее.

В Праге центры роботизированной хирургии находятся в больнице На Гомолце и Центральной военной больнице. Также подобные центры работают в городах Усти-над-Лабем, Новы-Йичин, Оломоуц, Мостиште и Градец-Кралове.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Больницы Медицина и фармацевтика здоровье Прага
Читайте
по теме 
В Чехии построят новую инфекционную больницу в связи с наплывом зарубежных рабочих
18.04.2018 13:16 Общество
В Чехии построят новую инфекционную больницу в связи с наплывом зарубежных рабочих
1061 0
Больницы в Праге запретили навещать пациентов из-за гриппа
08.02.2018 11:14 Общество
Больницы в Праге запретили навещать пациентов из-за гриппа
863 0
Чешские больницы заставляют пациентов приносить лекарства из дома
12.12.2017 12:48 Общество
Чешские больницы заставляют пациентов приносить лекарства из дома
1491 0
В Чехии выбрали лучшие больницы года
30.11.2017 12:32 Общество
В Чехии выбрали лучшие больницы года
1967 0
Последние новости:
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
1578 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
446 0
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
20.04.2018 14:40 Общество
Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?
2607 0
В Чехии активизировались опасные клещи
20.04.2018 12:38 Общество
В Чехии активизировались опасные клещи
1751 0
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1273 0
19
апреля
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
19.04.2018 15:36 Общество
Видео: Мошенники в Праге меняют евро на старые белорусские рубли вместо чешских крон
1820 0
Почему чехи боятся иммигрантов
19.04.2018 11:58 Общество
Почему чехи боятся иммигрантов
1953 0
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
19.04.2018 11:38 Общество
Возле Масарикова вокзала в Праге откроется комплекс бистро и кофеен
878 0
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
19.04.2018 11:08 Общество
На выходных Чехию ожидает очень жаркая погода
1027 0
18
апреля
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
18.04.2018 14:03 Культура
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года
2258 0


Мобильная версия