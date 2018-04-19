В Праге открылся новый центр роботизированной хирургии

В пражской больнице Мотол появился собственный центр роботизированной хирургии. Врачи смогут проводить сложные операции с помощью приборов.

Фото: http://www.fnmotol.cz

В пражской Университетской больнице Мотол 18-го апреля торжественно открылся Центр роботизированной хирургии (Centrum robotické chirurgie). Роботы в этом центре будут делать операции на сердце и сосудах, а также проводить гинекологические и урологические вмешательства.

Первые операции с помощью роботов в Чехии начали проводить в 2005 году. Всего в стране девять центров роботизированной хирургии, из них два находится в Праге. Теперь к ним добавится центр в Мотоле. С 2018 года роботы в Чехии проводят 10 новых видов операций, которые покрывает страховка.

В Мотоле и других центрах используют роботов Da Vinci. Руки врача при операции заменяют роботизированными. Хирург управляет ими при помощи специального модуля и наблюдает за происходящим на экране. По словам врачей, большим преимуществом использования роботов является то, что хирург может сидеть во время длительных операций по несколько часов.

Кроме того, при операциях с роботами человек теряет меньше крови. Также достигается более высокая точность. В большинстве случаев операцию благодаря роботам можно провести быстрее.

В Праге центры роботизированной хирургии находятся в больнице На Гомолце и Центральной военной больнице. Также подобные центры работают в городах Усти-над-Лабем, Новы-Йичин, Оломоуц, Мостиште и Градец-Кралове.

Источник: ceskenoviny.cz