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В Праге открылся первый велосипедный комплекс

В Праге открылся первый велосипедный комплекс

Vladislava M 1273 0
20-го апреля в Летнянах состоялось торжественное открытие нового велосипедного комплекса в лесопарке. Комплекс предложит велосипедистам несколько одиночных маршрутов.
Фото: https://www.facebook.com/NaseLetnany
В Праге открылся первый велосипедный комплекс

20-го апреля в пражском районе Летняны прошло торжественное открытие нового велосипедного комплекса, который будет работать в северной части лесопарка.

Комплекс построили с целью поддержки спортивных мероприятий в лесопарке и местах, которые до сих пор практически не использовали. Из-за особенностей почвы лес в этой местности тоже нельзя было посадить.

В велокомплексе представлены односторонние маршруты шириной только для одного велосипеда. Одна трасса соответствует среднему уровню сложности (красная) и три – легкому уровню (синие).

Общая длина веломаршрутов составляет 5700 метров.

Кататься на трассах можно с детьми от 12 лет, но маршруты по бездорожью будет довольно сложно преодолеть и взрослым. Это зависит от выбранной скорости при прохождении поворотов, которых здесь насчитывается 115.

Одиночные веломаршруты практически не пересекаются с существующими пешеходными дорожками. В местах пересечения с лесными тропинками распложены замедляющие элементы и предупреждающие таблички.

Торжественное открытие комплекса проходит сегодня с 11:00 при участии старосты Ивана Крабицки и городского советника Яны Пламинковой.

Источник: Facebook.com

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Темы
велосипеды спорт парки Прага
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