В Праге открылся первый велосипедный комплекс

20-го апреля в пражском районе Летняны прошло торжественное открытие нового велосипедного комплекса, который будет работать в северной части лесопарка.
Комплекс построили с целью поддержки спортивных мероприятий в лесопарке и местах, которые до сих пор практически не использовали. Из-за особенностей почвы лес в этой местности тоже нельзя было посадить.
В велокомплексе представлены односторонние маршруты шириной только для одного велосипеда. Одна трасса соответствует среднему уровню сложности (красная) и три – легкому уровню (синие).
Общая длина веломаршрутов составляет 5700 метров.
Кататься на трассах можно с детьми от 12 лет, но маршруты по бездорожью будет довольно сложно преодолеть и взрослым. Это зависит от выбранной скорости при прохождении поворотов, которых здесь насчитывается 115.
Одиночные веломаршруты практически не пересекаются с существующими пешеходными дорожками. В местах пересечения с лесными тропинками распложены замедляющие элементы и предупреждающие таблички.
Торжественное открытие комплекса проходит сегодня с 11:00 при участии старосты Ивана Крабицки и городского советника Яны Пламинковой.
Источник: Facebook.com