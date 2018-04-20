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В Чехии активизировались опасные клещи

В Чехии активизировались опасные клещи

Vladislava M 1751 0
Врачи просят жителей Чехии быть осторожными на природе и в парках. В ближайшие 5 дней активность клещей поднимется до 8-й ступени из 10.
В Чехии активизировались опасные клещи

С приходом теплых дней в Чехии активизировались опасные клещи. Об этом нужно помнить при выезде на природу. Клещи переносят энцефалит, вызывающий воспаление мозга, а также болезнь Лайма (боррелиоз). В ближайшие пять дней активность клещей поднимется до 8-й ступени по 10-балльной шкале. Это говорит о высокой опасности заражения.

«Клещи находятся всюду: не только у воды и на опушке леса, но и в городских парках и садах загородных домов. Поэтому людям нужно быть осторожнее. Не стоит ложиться в траву. Если клещ все-таки укусил вас, нужно как можно быстрее его устранить», – советует европейский специалист по клещам Растислав Мадяр.

Об опасности заражения от клещей предупредил и Чешский гидрометеорологический комитет в сотрудничестве с Государственным комитетом здравоохранения.

«Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, протекающее как негнойное воспаление оболочек мозга или воспаление мозга. Инкубационный период болезни составляет до 30 дней», – рассказала заведующая инфекционным отделением пражской Больницы На Буловце Гана Рогачова (в этой больнице лечат самые тяжелые случаи энцефалита).

На первой стадии энцефалита поднимается температура, появляется головная боль, слабость, боли в суставах. Через несколько дней человека начинают мучить очень сильные головные боли и жар. Болезнь сопровождается изменениями в мышцах, рвотой, нарушением сна, памяти и дезориентацией. У 30% пациентов клещевой энцефалит начинается сразу со второй стадии.

Четверть переболевших энцефалитом получают последствия на всю жизнь. К ним относят паралич верхних конечностей, хронические головные боли, нарушение концентрации, настроения, сна, сниженную работоспособность и депрессии. В тяжелых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

При заражении лайм-боррелиозом на коже появляется красное пятно вокруг места укуса клеща. Затем у человека поднимается температура, начинают болеть мышцы. На поздней стадии боррелиоз поражает суставы, кожу и нервную систему.

Против клещевого энцефалита проводят вакцинацию. Против боррелиоза не существует вакцины. Болезнь лечат антибиотиками.

С каждым годом количество заражений клещевым энцефалитом и бореллиозом в Чехии увеличивается.

Читать подробнее о том, как защищаться от чешских клещей.

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Темы
клещи здоровье Болезни Туризм Чехия
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