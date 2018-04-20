Самые дешевые продукты в Чехии и соседних странах: где выше качество?

Журналисты провели новое исследование качества продуктов, продаваемых по самой низкой цене в Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше.

Чешские продукты не выдерживают сравнения по качеству с товарами из соседних стран. Рыбные палочки, мягкие колбасы и квашеная капуста чешского производства оказались худшими.

Качество продуктов в Чехии и в соседних странах отличается даже в самой низкой ценовой категории. Это показало очередное исследование продовольственных товаров из Германии, Австрии, Словакии, Польши и Чехии. На этот раз сравнивали дешевые продукты. Эксперимент проводил журнал dTest.

Для сравнения взяли охлажденные и замороженные продукты – колбасы, сосиски, рыбные палочки, салат, йогурт и квашеную капусту. Немецкие колбасы, даже самые дешевые, все равно оказались лучше всех по качеству.

Чешские товары не победили ни в одной их категорий. Наоборот, три раза они даже были признаны худшими. Речь идет о мягких колбасах, рыбных палочках и квашеной капусте.

Что касается польских продуктов, то для многих будет удивлением, что салаты и сосиски из Польши показали самое высокое качество. Австрия может похвастаться самым качественным клубничным йогуртом и квашеной капустой. А вот Словакия лидирует по качеству рыбных палочек.

Для сравнения были приобретены товары в чешских, словацких и немецких магазинах сети Kaufland, а также в польском супермаркете Biedronka и в австрийском магазине Spar. Критерием для покупки было внешнее сходство продуктов и их низкая цена. Рейтинг продуктов составлялся на основании описания на этикетках.

Источник: aktualne.cz