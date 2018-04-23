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Часть жителей Праги останется без воды в среду

Часть жителей Праги останется без воды в среду

artyommm 722 0
В Праге будут ремонтировать водопровод.
Часть жителей Праги останется без воды в среду

Более 20 тысяч жителей Праги останется без воды в среду 25 апреля. Кроме столицы, воду отключат также в нескольких соседних населенных пунктах. Причиной прекращения водоснабжения станет ремонт водопровода.

Воду отключат в среду ночью, в 3:00. Водоснабжение будет отсутствовать до 2:20 четверга, 26 апреля. Воды не будет в районах Колодейе, Уезд-над-Лесы, Долни-Почернице, Гоставице, Бьеховице и Клановице. 

На улицах возле домов с отключенным водопроводом будет стоять 53 машины с водой и 42 контейнера, где можно будет взять воду в упаковках. По мере необходимости запасы будут пополняться.

Воды также не будет в населенных пунктах Шестайовице, Ступице-Сибржина, Увал, Кветнице, Шкворец, Туклаты, Ростоклаты, Тршебогостице, Доброчовице и Бржезаны II.

Источник: novinky.cz

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вода Прага
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