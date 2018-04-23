В Праге откроется бар с рукой робота

Роботизированная рука будет разливать вино по бокалам. Люди в этом баре работать не будут.

Фото: CyberDog. Визуализация: Trigema

В районе Нове-Бутовице в Праге начинается строительство научно-технологического образовательного центра робототехники. Широкую общественность должен особенно заинтересовать бар внутри, где вино наливать будет не человек, а робот. Над концептом работали глава девелоперской компании Trigema Марцел Соурал (его компания строит объект) и художник Давид Черны.

Посетили будут заходить в бар, садиться за столик, заказывать бокал вина через мобильное приложение в телефоне, а затем рука робота будет доставать из холодильника бутылку, открывать ее и наливать в бокал напиток. Затем робот поставит бокал на специальный поднос, который затем будет передвигаться благодаря особой конструкции под потолком до столика посетителя.

Ожидается, что автоматизированный винный бар с роботом вместо бармена откроется в сентябре этого года возле станции метро Нове-Бутовице в Праге.

Источник: ihned.cz