Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются

Ассоциация краев Чехии попросила отложить введение скидок на проезд до сентября 2018 года, чтобы успеть провести техническую подготовку.

Скидки на проезд на общественном транспорте начнут действовать для чешских студентов и пенсионеров с сентября 2018 года. После переговоров правительства в понедельник об этом сообщил премьер-министр в отставке Андрей Бабиш. Скидка 75% на проезд на поездах и автобусах изначально должна была действовать уже с 10-го июня, но отдельные области Чехии оказались не готовы к изменениям.

«Руководство чешских краев сообщило, что не готово ввести скидки на билеты. Поэтому мера передвигается на сентябрь», – заявил на пресс-конференции в Страковой академии Бабиш.

«Это не мое решение. Я передаю, что мне сказал министр транспорта на основании требований краев, чтобы у них было время на подготовку. Мы должны пойти им на встречу, чтобы не возник беспорядок при продаже билетов», – добавил премьер.

По словам министра транспорта Дана Тёка, проблема заключается в том, что области Чехии ждали до того момента, пока правительство сообщит точные цены. На основании этого они только сейчас начнут вносить изменения в действующие системы. На подготовку им потребуется шесть недель.

Ассоциация краев Чехии попросила отложить скидки еще на прошлой неделе, чтобы успеть технически подготовить свои платежные системы.

Источник: Novinky.cz