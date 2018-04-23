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Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются

Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются

Vladislava M 186 0
Ассоциация краев Чехии попросила отложить введение скидок на проезд до сентября 2018 года, чтобы успеть провести техническую подготовку.
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются

Скидки на проезд на общественном транспорте начнут действовать для чешских студентов и пенсионеров с сентября 2018 года. После переговоров правительства в понедельник об этом сообщил премьер-министр в отставке Андрей Бабиш. Скидка 75% на проезд на поездах и автобусах изначально должна была действовать уже с 10-го июня, но отдельные области Чехии оказались не готовы к изменениям.

«Руководство чешских краев сообщило, что не готово ввести скидки на билеты. Поэтому мера передвигается на сентябрь», – заявил на пресс-конференции в Страковой академии Бабиш.

«Это не мое решение. Я передаю, что мне сказал министр транспорта на основании требований краев, чтобы у них было время на подготовку. Мы должны пойти им на встречу, чтобы не возник беспорядок при продаже билетов», – добавил премьер.

По словам министра транспорта Дана Тёка, проблема заключается в том, что области Чехии ждали до того момента, пока правительство сообщит точные цены. На основании этого они только сейчас начнут вносить изменения в действующие системы. На подготовку им потребуется шесть недель.

Ассоциация краев Чехии попросила отложить скидки еще на прошлой неделе, чтобы успеть технически подготовить свои платежные системы.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Чехия скидки билеты транспорт поезда автобусы студенты пенсионеры
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