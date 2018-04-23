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Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита

Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита

Vladislava M 578 0
Открытие чешских ученых: препарат, который в России используют для лечения гриппа, ликвидирует и клещевой энцефалит, а также вирус Зика.
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита

Клещевым энцефалитом, вирусом Зика, лихорадкой Западного Нила и лихорадкой денге каждый год заражаются десятки миллионов человек. Все эти инфекции называют флавивирусами, так как эффективного лекарства от них не существует. Но теперь брненские ученые могут изменить ситуацию. В течение последнего года в лаборатории под управлением Даниэля Ружека на клетках тестировали вещество, которое помогает бороться именно с этой группой вирусов.

«В случае оптимальной дозировки эффективность лекарства достигает практически 100%. Нас удивило, что это вещество работает настолько великолепно!» – говорит Ружек.

Большой выгодой является тот факт, что упомянутый выше материал – который называется умифеновир – входит в состав уже существующего лекарства. В России (под названием «Арбидол») и Китае его используют для лечения и профилактики гриппа. Таким образом, уже выяснено, что у препарата минимальные побочные эффекты. Это значительно ускорит дальнейшее тестирование и возможность применения лекарства в лечении клещевого энцефалита и вируса Зика.

«Арбидол» в России создал исследовательский химический и фармацевтический комитет еще 25 лет назад. Пациенты получили препарат в 2009 году. Только сейчас чешские ученые открыли его новые возможности. Результаты исследований в ближайшие дни опубликуют в престижном зарубежном научном издании.

Врачи также предупредили о том, что в Чехии активизировались опасные клещи, которые переносят клещевой энцефалит.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
клещи Болезни Чехия
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