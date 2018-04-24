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На железнодорожных путях в Праге повесился человек

На железнодорожных путях в Праге повесился человек

Vladislava M 1219 0
Из-за инцидента движение поездов от района Либень до центра Праги утром, 24-го апреля, было парализовано в течение нескольких часов.
На железнодорожных путях в Праге повесился человек

Железнодорожный транспорт в Праге сегодня утром был заблокирован. На путях возле Пальмовки обнаружили мертвого человека, который повесился на столбе контактной сети. Тело сняли прибывшие на место пожарные. На место приехали и сотрудники скорой помощи, но они не смогли помочь погибшему и только констатировали смерть.

Из-за инцидента поезда не ездили из района Либень до центра Праги. После 10:00 движение полностью обновили.

«Сообщение об обнаружении повесившегося человека мы получили сегодня в 7:21. Движение на путях было временно остановлено, инцидент расследует полиция», – сообщил пресс-секретарь пражских полицейских Томаш Гулан.

Остановка поездов произошла в утренний час-пик и отразилась, в первую очередь, на пригородных маршрутах. Поезда из пригорода Праги приезжали с опозданием. Также из расписания выбились поезд дальнего следования.

Источник: ceskenoviny.cz, novinky.cz

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Темы
поезда Чешские железные дороги Прага
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