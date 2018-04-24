Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды

В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды

Vladislava M 512 0
Ограничение коснется главных центральных площадей и некоторых улиц. Против решения администрации Праги 1 подает в суд объединение Automat.
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды

В центре Праги собираются частично запретить проезд на велосипедах. Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00 и коснется нижней части Вацлавской площади, а также площади Республики и Староместской площади. Запрет должен вступить в силу уже в этот четверг. Такое решение приняла администрация Праги 1.

Велосипедистам придется двигаться по центру в объезд. Например, улицу Na Příkopě нужно будет объезжать по улицам Jindřišská и Panská по направлению к улице Ovocný trh. В сторону запада объезд поведет через улицы Vodičková и Lazarská.

Объединение Automat подает жалобу в суд против ограничения велосипедного транспорта в центре Праги. Организация потребовала, чтобы Дорожный комитет магистрата пересмотрел свое решение.

По мнению представителей объединения, администрация Праги 1 невнимательно отнеслась к поправкам к законопроекту. Все 65 поправок, которые были присланы в Прагу 1, отвергли или оставили без ответа.

Изначально ограничение должно было касаться только велосипедов на электродвигателях, которые начали ездить по центру столицы после запрета сегвеев. Они представляли опасность для пешеходов. Позже городская администрация пересмотрела свое решение и распространила запрет на обычные велосипеды.

26-го апреля объединение Automat планирует организовать протест в центре Праги. Все желающие соберутся и вместе проедут на велосипедах по улицам, где с четверга это будет запрещено.

Источник: ceskenoviny.cz, www.facebook.com/IniciativaAutoMat

Рассказать всем:
Темы
спорт демонстрация Прага законы
Читайте
по теме 
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
20.04.2018 11:59 Общество
В Праге открылся первый велосипедный комплекс
1619 0
Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов
04.04.2018 10:09 Культура
Илья Авербух привезет в Прагу шоу звездных фигуристов
587 0
На Староместской площади в Праге устроят встречу олимпийских спортсменов
21.02.2018 18:49 Спорт
На Староместской площади в Праге устроят встречу олимпийских спортсменов
1006 0
На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха
13.12.2017 10:39 Общество
На пражском Выставиште появятся новые зоны для отдыха
1004 0
Последние новости:
24
апреля
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
24.04.2018 16:28 Общество
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
1582 0
Либеньский мост в Праге хотят снести
24.04.2018 13:07 Общество
Либеньский мост в Праге хотят снести
651 0
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
24.04.2018 11:40 Общество
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
1219 0
23
апреля
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
23.04.2018 13:50 Общество
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
3303 0
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
23.04.2018 13:28 Общество
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
1559 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
23.04.2018 13:18 Общество
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
504 0
В Праге откроется бар с рукой робота
23.04.2018 13:05 Общество
В Праге откроется бар с рукой робота
600 0
Часть жителей Праги останется без воды в среду
23.04.2018 12:49 Общество
Часть жителей Праги останется без воды в среду
1536 0
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
2634 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
684 0


Мобильная версия