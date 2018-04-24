В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды

Ограничение коснется главных центральных площадей и некоторых улиц. Против решения администрации Праги 1 подает в суд объединение Automat.

В центре Праги собираются частично запретить проезд на велосипедах. Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00 и коснется нижней части Вацлавской площади, а также площади Республики и Староместской площади. Запрет должен вступить в силу уже в этот четверг. Такое решение приняла администрация Праги 1.

Велосипедистам придется двигаться по центру в объезд. Например, улицу Na Příkopě нужно будет объезжать по улицам Jindřišská и Panská по направлению к улице Ovocný trh. В сторону запада объезд поведет через улицы Vodičková и Lazarská.

Объединение Automat подает жалобу в суд против ограничения велосипедного транспорта в центре Праги. Организация потребовала, чтобы Дорожный комитет магистрата пересмотрел свое решение.

По мнению представителей объединения, администрация Праги 1 невнимательно отнеслась к поправкам к законопроекту. Все 65 поправок, которые были присланы в Прагу 1, отвергли или оставили без ответа.

Изначально ограничение должно было касаться только велосипедов на электродвигателях, которые начали ездить по центру столицы после запрета сегвеев. Они представляли опасность для пешеходов. Позже городская администрация пересмотрела свое решение и распространила запрет на обычные велосипеды.

26-го апреля объединение Automat планирует организовать протест в центре Праги. Все желающие соберутся и вместе проедут на велосипедах по улицам, где с четверга это будет запрещено.

Источник: ceskenoviny.cz, www.facebook.com/IniciativaAutoMat