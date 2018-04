Либеньский мост в Праге хотят снести

Vladislava M 13:07 651

Либеньский мост, который построили в 1928 году и ни разу не ремонтировали, планируют снести – и возвести на его месте новый.

Фото: Либеньский мост, фото Slimejs at Czech Wikipedia (Transferred from cs.wikipedia to Commons.) Лицензия CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons