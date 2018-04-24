Либеньский мост в Праге хотят снести

Либеньский мост, который построили в 1928 году и ни разу не ремонтировали, планируют снести – и возвести на его месте новый.

Фото: Либеньский мост, фото Slimejs at Czech Wikipedia (Transferred from cs.wikipedia to Commons.) Лицензия CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Пражские городские советники поддержали предложение снести Либеньский мост, который из-за критического состояния опор закрыли на несколько недель на ремонт. Теперь на его месте хотят построить новый мост. Демонтаж еще должны окончательно утвердить пражские представители.

С предложением снести мост согласилось только 7 из 11 советников из партий ANO и ČSSD. Против выступили и депутаты из Тройственной коалиции (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Бетонный Либеньский мост в кубическом стиле соединяет районы Голешовице и Либень. По течению Влтавы в городе он 15-й по счету. Уже несколько лет Либеньский мост находится в очень плохом состоянии. С 1928 года его не ремонтировали ни разу. Сейчас конструкции моста укрепляют, поэтому на время ремонта транспорт по нему не ездит.

В прошлом против сноса моста выступила Прага 7 и общественные объединения. Сегодня вечером их представители хотят устроить на мосту хэппенинг против демонтажа.

Источник: idnes.cz, ctk