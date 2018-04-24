Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Либеньский мост в Праге хотят снести

Либеньский мост в Праге хотят снести

Vladislava M 651 0
Либеньский мост, который построили в 1928 году и ни разу не ремонтировали, планируют снести – и возвести на его месте новый.
Фото: Либеньский мост, фото Slimejs at Czech Wikipedia (Transferred from cs.wikipedia to Commons.) Лицензия CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Либеньский мост в Праге хотят снести

Пражские городские советники поддержали предложение снести Либеньский мост, который из-за критического состояния опор закрыли на несколько недель на ремонт. Теперь на его месте хотят построить новый мост. Демонтаж еще должны окончательно утвердить пражские представители.

С предложением снести мост согласилось только 7 из 11 советников из партий ANO и ČSSD. Против выступили и депутаты из Тройственной коалиции (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Бетонный Либеньский мост в кубическом стиле соединяет районы Голешовице и Либень. По течению Влтавы в городе он 15-й по счету. Уже несколько лет Либеньский мост находится в очень плохом состоянии. С 1928 года его не ремонтировали ни разу. Сейчас конструкции моста укрепляют, поэтому на время ремонта транспорт по нему не ездит.

В прошлом против сноса моста выступила Прага 7 и общественные объединения. Сегодня вечером их представители хотят устроить на мосту хэппенинг против демонтажа.

Источник: idnes.cz, ctk

Рассказать всем:
Темы
мост архитектура достопримечательности строительство Влтава Прага
Читайте
по теме 
Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт
19.01.2018 10:39 Общество
Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт
1308 0
Обрушившийся мост в Праге заменил бесплатный паром
25.12.2017 10:01 Общество
Обрушившийся мост в Праге заменил бесплатный паром
1419 0
Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках
14.12.2017 14:25 Общество
Видео: Остатки обрушившегося моста в Праге достают на танках
1511 0
В Праге закрыли еще один мост
05.12.2017 14:01 Общество
В Праге закрыли еще один мост
1397 0
Последние новости:
24
апреля
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
24.04.2018 16:28 Общество
В Праге жестоко избили охранников торгового центра
1582 0
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды
24.04.2018 12:10 Общество
В центре Праги с четверга частично запретят велосипеды
512 0
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
24.04.2018 11:40 Общество
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
1219 0
23
апреля
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
23.04.2018 13:50 Общество
Чешские ученые нашли способ лечения клещевого энцефалита
3303 0
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
23.04.2018 13:28 Общество
Пользователи соцсети обсмеяли Чешскую почту
1559 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
23.04.2018 13:18 Общество
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
504 0
В Праге откроется бар с рукой робота
23.04.2018 13:05 Общество
В Праге откроется бар с рукой робота
600 0
Часть жителей Праги останется без воды в среду
23.04.2018 12:49 Общество
Часть жителей Праги останется без воды в среду
1536 0
20
апреля
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
20.04.2018 16:06 Экономика
Как чешские компании завлекают на работу дефицитных сотрудников
2634 0
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
20.04.2018 15:06 Экономика
Украина оказалась лидером среди импортеров меда в Чехию
684 0


Мобильная версия