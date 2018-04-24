В Праге жестоко избили охранников торгового центра

Полиция ищет свидетелей, которые должны помочь в поиске преступников. Парням грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Свидетели, которых ищет полиция. Фото: Полиция ЧР

Компания парней напала на охранников торгового центра в пражском районе Бутовице. Инцидент произошел в начале апреля. Сейчас полиция ищет свидетелей.

Конфликт произошел после того, как охранники попросили ребят прекратить непристойное поведение и убрать за собой мусор, который они оставили после себя. Сотрудники охраны до сих пор находятся в больнице. Парням, которые их жестоко избили, теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Нападение произошло 6 апреля. Ко входу в торговый центр подошла компания из 15 человек. Они начали там выпивать, шуметь и мусорить. На это среагировала охрана торгового центра. Двое сотрудников подошли к шумной компании сделать замечание и успокоить молодых людей, но те решили их за это избить.

Молодых людей обвиняют в хулиганстве и причинении тяжких телесных повреждений, за что им грозит теперь до 10 лет тюрьмы. Полиция разыскивает также двоих свидетелей, которые могут помочь в расследовании дела. Звонить просят по номеру 158.

Источник: novinky.cz