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Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах

Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах

Vladislava M 661 0
Конституционный суд ЧР постановил: в каждой группе лекарств должен быть хотя бы один бесплатный препарат для конкретного диагноза.
Конституционный суд ЧР принял решение о бесплатных лекарствах

Конституционный суд ЧР встал на сторону фармацевтической компании в ее споре с государством. Суд постановил, что в каждой группе лекарств должен быть хотя бы один препарат для конкретного диагноза, который оплачивает система государственного страхования.

Многолетний спор вокруг оплаты лекарств страховыми компаниями шел вокруг лечения рака простаты. Государственный комитет здравоохранения по контролю лекарств 8 лет назад постановил, что лекарство для лечения рака простаты нужно частично оплачивать.

Причиной этого стало то, что группе лекарств для лечения онкологических заболеваний уже был полностью оплачиваемый государством препарат. Только он предназначался для лечения рака молочной железы и по объективным причинам не мог применяться при лечении рака простаты. Кроме того, он подходил не всем пациентам.

«Если определенное лекарство не может быть оплачено в счет государственного страхования только по той причине, что существует другое лекарство, которое используют для лечения других болезней, нарушает смысл конституционного права людей на здравоохранение», – прокомментировал журналист Ян Филип.

После решения Конституционного суда вопрос снова должны будут пересматривать судьи.

Источник: Novinky.cz

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