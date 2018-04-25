Группа иностранцев в центре Праги напала на официанта

Мужчины избили официанта за то, что он не давал им пить собственный алкоголь на террасе ресторана. Все задержаны чешской полицией.

Фото: Policie CR

В субботу вечером в одном из ресторанов в центре Праги группа иностранцев из Голландии избила официанта. Поводом для нападения послужили слова персонала о том, что на террасе ресторана нельзя пить собственный алкоголь. Мужчина попал в больницу, а иностранцы сбежали.

«Группа из семи человек напала на персонал ресторана. Одного из официантов иностранцы повалили на землю, начали молотить его кулаками и пинать. Когда пострадавший остался лежать без чувств, подозреваемые скрылись с места преступления», – информировал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Через несколько дней их разыскала полиция. Сейчас все нападавшие задержаны. Оказалось, что в группе из семи человек были отцы семей, частные тренеры и полицейские.

По информации издания Právo, некоторые из мужчин в прошлом работали полицейскими в Иране. Неясно только, о каких мужчинах речь: которые избивали официанта или пытались успокоить буйную компанию и были отпущены на свободу.

По социальным профилям, которые опубликовали голландские СМИ, видно, что некоторые из задержанных марокканской национальности. Один из группы указал родным городом Марракеш. Этот же мужчина женат и имеет двоих детей.

Из-за нападения на официанта двое иностранцев задержаны по обвинению в причинению тяжкого вреда здоровью. Трое обвинены в хулиганстве. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы. Двое из группы не участвовали в драке и пытались успокоить остальных, поэтому их отпустили на свободу.

Источник: Policie CR, Novinky.cz