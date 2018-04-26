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Три чешских университета вошли в первую десятку рейтинга THE New Europe 2018

Три чешских университета вошли в первую десятку рейтинга THE New Europe 2018

Vladislava M 592 0
В рейтинге сравнивают лучшие университеты из стран, вошедших в состав Евросоюза с 2004 года. Всего в рейтинг включили 13 чешских университетов.
Фото: https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova/
Три чешских университета вошли в первую десятку рейтинга THE New Europe 2018

В первую десятку рейтинга THE New Europe 2018 ranking, который оценивает лучшие высшие учебные заведения из стран, вступивших в Европоюз после 2004 года, вошли три чешских университета.

Карлов университет оценили в рейтинге выше всего. Он занял 4-е место. Брненский Масариков университет разместился на 7-й строчке, а Университету Палацкого в Оломоуце принадлежит десятая позиция. Первое место рейтинга занял Университет в Тарту (Эстония).

Престижная рейтинговая компания THE New Europe 2018 ranking опубликовала список на глобальном саммите, который со вторника принимает Оломоуцкий университет.

Всего в рейтинг вошло 53 института. Среди новейших государств ЕС в нем отсутствует только Мальта. Чешская Республика заняла в рейтинге больше всего мест: в него включили 13 высших учебных заведений. Польша получила в рейтинге 12 мест, Венгрия – 7, Румыния – 5.

Напомним, что 1-го мая 2004 года в состав Евросоюза вошли Чехия, Эстония, Кипр, Литва, Латвия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Словения. 1-го января 2007 года в Евросоюз вошли Болгария и Румыния, 1-го июля 2013 года – Хорватия.

Источник: Ceskenoviny.cz

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Темы
Карлов университет образование рейтинг Чехия
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