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Прага заняла первое место в рейтинге самых зеленых городов мира

Прага заняла первое место в рейтинге самых зеленых городов мира

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57% площади Праги занимают зеленые зоны. По этому показателю город занял первое место в рейтинге Green Cities Index 2018.
Фото: CC0 License, Leah Kelley
Прага заняла первое место в рейтинге самых зеленых городов мира

Согласно рейтингу Green Cities Index 2018, Прага является самым зеленым городом в мире. Почти 57% территории чешской столицы занимает зелень.

Голландская компания TravelBird при составлении рейтинга сравнила 50 крупнейших городов с точки зрения того, какая часть их площади покрыта зеленью. Также исследователи вычислили, сколько квадратных метров зеленых зон приходится на одного жителя каждого города.

Прага вышла на первое место в рейтинге по площади зеленых насаждений. Они занимают 57% города. На втором месте с большим отрывом оказался Мадрид (около 45% зелени). Третье место заняла Вена (43%). Никосия (чуть больше 7% зелени), Сантьяго (6,6%) и Токио (6%) замыкают рейтинг.

По количеству квадратных метров зелени, которые приходятся на одного жителя города, Прага заняла шестое место. Согласно рейтингу, на одного пражанина получается чуть больше 220 м2 зеленых площадей. Первые места в этом списке заняли Сидней, Гётеборг, Братислава и Окленд.

На первом месте с 410 м2 на человека оказался Рейкьявик. Последние места по этому показателю заняли Афины, Стамбул и Токио.

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Темы
Прага рейтинг парки экология
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