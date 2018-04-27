В выходные в Чехию придет летняя жара

Метеорологи обещают значительное потепление в воскресенье. В понедельник воздух может прогреться до 30 градусов тепла.

Хотя конец рабочей недели не порадовал жителей Чехии летним теплом, в выходные погода значительно улучшится. В воскресенье и понедельник температура воздуха поднимется выше 25 градусов тепла. В некоторых местах страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

«В течение выходных (особенно в воскресенье) в Чехию вернется летнее тепло, днем в нескольких частях страны будет теплее 25 °C», – прокомментировал метеоролог Милош Дворжак из Чешского гидрометеорологического комитета.

В понедельник температура воздуха в Чехии может дойти до 30 градусов.

Источник: Idnes.cz