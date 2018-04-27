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Избитый иностранцами пражский официант два дня пролежал в коме

Избитый иностранцами пражский официант два дня пролежал в коме

Vladislava M 855 0
Теперь пострадавшему предстоит челюстно-лицевая операция. Троим участникам драки дали условный срок и депортировали. Двое остаются под арестом. Голландия принесла извинения за своих граждан.
Избитый иностранцами пражский официант два дня пролежал в коме

Официант Мирослав, которого в выходные жестоко избила группа иностранцев из Голландии, поблагодарил полицию и общественность за поддержку и содействие. Его состояние остается тяжелым, но жизни 37-летнего мужчины уже ничто не угрожает.

Первые два дня мужчина пролежал в искусственной коме с кровотечением в мозге. Сейчас он в сознании. Мирослав лежит во Всеобщей университетской больнице в Праге, в отделении интенсивной терапии. Ему предстоит еще одна челюстно-лицевая операция.

В прошлую субботу Мирослав сделал замечание семерым иностранцам, которые распивали собственный алкоголь на террасе ресторана. В ответ мужчины жестоко избили его прямо на глазах у людей. По фотографиям в соцсетях преступников разыскала и задержала пражская полиция.

Трое голландцев получили в четверг условный срок за хулиганство. Суд на 5 лет запретил им посещать Чехию. Двое главных преступников, обвиненных в нанесении тяжкого вреда здоровью, арестованы. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. За поведение своих граждан извинился голландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Источник: Idnes.cz

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Темы
полиция иностранцы рестораны Прага
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