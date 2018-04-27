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Министерство труда ЧР уличили в использовании программ без лицензии

Министерство труда ЧР уличили в использовании программ без лицензии

artyommm 415 0
Компания Oracle требует заплатить штраф на 400 млн крон.
Министерство труда ЧР уличили в использовании программ без лицензии

Министр труда и социальных дел Чехии в отставке Ярослава Немцова занимается решением серьезной проблемы. IT-компания Oracle требует от чешского министерства 400 млн крон за то, что чиновники использовали ее программы без обязательной лицензии. Изначально говорилось о сумме штрафа в размере 800 млн крон. 

Политический заместитель министра Немцовой Олег Блашко, который занимается сферой IT в министерстве, сообщил, что удалось уменьшить штраф на 50%. Речь идет о сумме, которую компания Oracle начислила за три года использования ее программы без лицензии.

Экс-министр Михаэла Марксова говорит, что разбираться должна компания OKSystem, которая сотрудничала с министерством. Сама же компания отрицает свою причастность к этому делу. Ее представитель Витезслав Цимл утверждает, что в министерстве труда ЧР всегда были проблемы с лицензиями на программы.

Новое руководство министерства теперь будет пытаться снизить сумму штрафа до минимума. Для этого оно будет обращаться к сторонним консалтинговым компаниям, которые должны помочь с минимизацией последствий.

Источник: echo24.cz

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Темы
скандал Министерство труда Чехия Oracle
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