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Автомобиль директора скорой помощи насмерть сбил женщину в Праге

Автомобиль директора скорой помощи насмерть сбил женщину в Праге

artyommm 803 0
Директор во время ДТП в машине отсутствовал. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Автомобиль директора скорой помощи насмерть сбил женщину в Праге

Служебный автомобиль, который использует директор пражской службы скорой помощи Петр Колоух, в воскресенье 29 апреля вечером сбил женщину. Потерпевшую пытались реанимировать на месте, а затем доставили в больницу, где она скончалась. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Директор в момент наезда на человека в автомобиле не находился.

ДТП произошло на улице Нововысочанской. Причины случившегося до сих пор не выяснены. 41-летняя женщина получила тяжелые травмы, которые впоследствии привели к смерти. 

Полиция проверяет, переходила ли женщина дорогу по обозначенному пешеходному переходу, и включил ли водитель проблесковые маячки. Очевидцев просят звонить по номеру 158.

Источник: novinky.cz

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Темы
дтп авария Прага полиция
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