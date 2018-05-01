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Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт

Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт

Vladislava M 933 0
В разных местах Праги пройдут мероприятия политических партий и общественных организаций. Гомосексуалисты испекут на Малостранской площади гигантский торт в поддержку однополых браков.
Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт

Политические партии, анархисты, приверженцы крайней правой и другие активисты сегодня организуют первомайские демонстрации. Гражданские демократы по традиции соберутся на пражском Патршине. Коммунисты – у голешовицкого Выставиште, социальные демократы – на Стрелецком острове.

Гомосексуалисты из объединения Jsme fér собираются отпраздновать 1-го мая как День любви и влюбленных. На пражской Малостранской площади они испекут рекордно огромный торт в поддержку браков между геями и лесбиянками. Попробовать его можно будет с 14:00 до 16:00.

Партия ANO, которая в прошлом году встречалась с гражданами на пражской набережной, теперь приглашает всех желающих на Ладронку в Праге 6. Там движение подготовило для общетсвенности спортивные игры, поучаствовать в которых можно будет днем.

Анархисты после 12:00 соберутся в парке на Кампе и оттуда направятся через Малую Страну на Градчанскую площадь к статуе первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.

Приверженцы крайних правых проведут мероприятие на площади Республики в Пльзене. Профсоюзная организация Kovo отметит День труда в Брно.

День труда, или 1-го мая, считается международным праздником рабочих, который отмечают с 1890 года. Его начали праздновать в память о генеральной забастовке американских рабочих, которые 1-го мая 1886 года боролись за сокращение рабочего дня до 8 часов. Протесты были насильственно подавлены. В Чехии 1-го мая отмечают и как праздник любви.

Источник: ceskenoviny.cz

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праздники Прага демонстрация
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