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Чехию покрыл смог из пыльцы

Чехию покрыл смог из пыльцы

Vladislava M 1143 0
Из-за резкого потепления в Чехии одновременно зацвели многие растения и деревья. Пыльца хвойных деревьев разлетелась по всей стране.
Чехию покрыл смог из пыльцы

Уже несколько дней Чехия страдает от наплыва пыльцы. Мелкие желтые частицы разлетелись практически всюду. На них жалуются даже люди в социальных сетях.

По информации аллергологов, пыльца происходит не от сахарной свеклы, как многие подумали, а от хвойных деревьев (сосен и елей). В этом году пришел их сильный сезон, поэтому пыльцы стало намного больше.

В последние дни пыльца мешает не только аллергикам, но и водителям автомобилей. Во вторник смог удивил и людей, которые поехали отдыхать на Липенское водохранилище.

Причиной повышенной концентрации пыльцы в воздухе стала в первую очередь теплая и ветреная погода.

«Слишком быстрое потепление привело к тому, что всё зацвело одновременно», – прокомментировал ситуацию метеоролог Павел Шиманд. По его словам, ситуацию усугубляет сухая погода.

Аллерголог Романа Кохрдова рассказала, что пыльца и высокий уровень запыленности вызывают сильные аллергические реакции.

«Весной в больницах всегда много аллергиков, но в этом году всё зацвело в один миг. Из-за этого люди не могут справляться с аллергией с помощью обычных лекарств», – прокомментировала врач.

Очистить воздух от пыльцы должен дождь.

Источник: Idnes.cz

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Темы
здоровье экология Чехия
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