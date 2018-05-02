Чехию покрыл смог из пыльцы

Из-за резкого потепления в Чехии одновременно зацвели многие растения и деревья. Пыльца хвойных деревьев разлетелась по всей стране.

Уже несколько дней Чехия страдает от наплыва пыльцы. Мелкие желтые частицы разлетелись практически всюду. На них жалуются даже люди в социальных сетях.

По информации аллергологов, пыльца происходит не от сахарной свеклы, как многие подумали, а от хвойных деревьев (сосен и елей). В этом году пришел их сильный сезон, поэтому пыльцы стало намного больше.

В последние дни пыльца мешает не только аллергикам, но и водителям автомобилей. Во вторник смог удивил и людей, которые поехали отдыхать на Липенское водохранилище.

Причиной повышенной концентрации пыльцы в воздухе стала в первую очередь теплая и ветреная погода.

«Слишком быстрое потепление привело к тому, что всё зацвело одновременно», – прокомментировал ситуацию метеоролог Павел Шиманд. По его словам, ситуацию усугубляет сухая погода.

Аллерголог Романа Кохрдова рассказала, что пыльца и высокий уровень запыленности вызывают сильные аллергические реакции.

«Весной в больницах всегда много аллергиков, но в этом году всё зацвело в один миг. Из-за этого люди не могут справляться с аллергией с помощью обычных лекарств», – прокомментировала врач.

Очистить воздух от пыльцы должен дождь.

Источник: Idnes.cz