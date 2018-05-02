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Пражские таксисты снова недовольны условиями для Uber

Пражские таксисты снова недовольны условиями для Uber

Vladislava M 437 0
Хотя чешское правительство заключило меморандум с компанией Uber о более строгих условиях работы для водителей, таксисты проведут очередной протест.
Пражские таксисты снова недовольны условиями для Uber

Объединение чешских таксистов проведет очередной протест в пятницу утром. Таксисты приедут к торговому центру в Честлице под Прагой и будут протестовать против меморандума, который подписали представители правительства с компанией Uber. Объединение критикует то, что водители Uber смогут ездить без таксометров.

В какой форме пройдет пятничный протест, пока неясно. Премьер-министр в отставке Андрей Бабиш прокомментировал, что не понимает причину недовольства.

Представители правительства в отставке и сотрудники компании Uber подписали совместный меморандум в понедельник. Перевозчик обязался получить чешскую предпринимательскую лицензию. Условия для водителей Uber будут такими же, как и для обычных таксистов, включая лицензию и экзамены на знание топографии города. Также компания Uber пообещала предоставлять государству данные о поездках водителей и завести электронный учет выручки.

«Я думал, что таксисты хотят нас поблагодарить. Не понимаю этот протест. С 2014 года никто не мог решить вопрос с Uber. Я это понял, и мы провели этот меморандум. Теперь таксисты заявляют, что у водителей Uber нет таксометра. Но почему его нет? Ведь когда вы заказываете поездку, то заранее знаете, какую сумму точно заплатите. Поэтому таксометр и не нужен. Это логично. Мы договорились, что водители Uber должны будут получать лицензию предпринимателя, вести учет продаж, платить налоги и сдавать экзамены. Поэтому я не понимаю, почему таксисты протестуют», – добавил Бабиш.

По его словам, провести этот меморандум было непросто. Однако таксисты все равно считают, что условия для Uber будут не такими строгими, как для них.

Источник: ceskenoviny.cz

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такси Uber протест Прага
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