Жителя Праги посадят в тюрьму за жестокое обращение с собаками

За убийство и причинение серьезного вреда здоровью щенков пражанин Ян Коржалка должен отправиться в тюрьму на один год. Обвиняемый подал апелляцию против решения суда.

По решению суда, житель Праги сядет в тюрьму на 1 год за тиранию животных. Согласно обвинению, мужчина утопил одного щенка в ванной, а другому сломал ногу. Приговор пока не вступил в силу: в середине мая апелляцию будет рассматривать пражский городской суд.

Согласно вердикту суда, пражанин Ян Коржалка убил собаку в марте прошлого года в своей квартире в Праге 6.

«Щенка по имени Бони он опустил в ванну с холодной водой. Затем он вышел из ванной комнаты и не проверял состояние собаки. Вернулся мужчина только через десять минут, когда щенок уже был мертв», – сообщил суд.

В приговоре говорится, что мужчина знал о том, что щенок переохладится в воде, обессилит и утонет. Кроме того, он сфотографировал происходящее на мобильный телефон и отправил фото своей приятельнице.

Через несколько недель пражанин жестоко обошелся и с другой собакой. Он умышленно бросил в ванну щенка по имени Дженни таким способом, чтобы нанести ему травму. В результате щенок сломал бедренную кость задней лапы и вынужден был пройти операцию. В результате конечность стала на 4 см короче здоровой. Рентген показал и более старый перелом.

Согласно вердикту суда, Коржалка дважды допустил жестокое обращение с животными, повлекшее за собой смерть и пожизненные последствия для здоровья. За это в Чехии предполагается от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы. Суд постановил наказать мужчину лишением свободы сроком на 1 год и возместить ущерб на сумму 10 000 крон.

По чешскому законодательству, тиранией животных считаются особо суровые и жестокие методы обращения с ними. В последние недели чешские суды рассматривали сразу несколько случаев очень жестокого обращения с собаками.

Источник: ceskenoviny.cz