Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 18 °C
Жителя Праги посадят в тюрьму за жестокое обращение с собаками

Жителя Праги посадят в тюрьму за жестокое обращение с собаками

Vladislava M 437 0
За убийство и причинение серьезного вреда здоровью щенков пражанин Ян Коржалка должен отправиться в тюрьму на один год. Обвиняемый подал апелляцию против решения суда.
Жителя Праги посадят в тюрьму за жестокое обращение с собаками

По решению суда, житель Праги сядет в тюрьму на 1 год за тиранию животных. Согласно обвинению, мужчина утопил одного щенка в ванной, а другому сломал ногу. Приговор пока не вступил в силу: в середине мая апелляцию будет рассматривать пражский городской суд.

Согласно вердикту суда, пражанин Ян Коржалка убил собаку в марте прошлого года в своей квартире в Праге 6.

«Щенка по имени Бони он опустил в ванну с холодной водой. Затем он вышел из ванной комнаты и не проверял состояние собаки. Вернулся мужчина только через десять минут, когда щенок уже был мертв», – сообщил суд.

В приговоре говорится, что мужчина знал о том, что щенок переохладится в воде, обессилит и утонет. Кроме того, он сфотографировал происходящее на мобильный телефон и отправил фото своей приятельнице.

Через несколько недель пражанин жестоко обошелся и с другой собакой. Он умышленно бросил в ванну щенка по имени Дженни таким способом, чтобы нанести ему травму. В результате щенок сломал бедренную кость задней лапы и вынужден был пройти операцию. В результате конечность стала на 4 см короче здоровой. Рентген показал и более старый перелом.

Согласно вердикту суда, Коржалка дважды допустил жестокое обращение с животными, повлекшее за собой смерть и пожизненные последствия для здоровья. За это в Чехии предполагается от 6 месяцев до 3 лет тюрьмы. Суд постановил наказать мужчину лишением свободы сроком на 1 год и возместить ущерб на сумму 10 000 крон.

По чешскому законодательству, тиранией животных считаются особо суровые и жестокие методы обращения с ними. В последние недели чешские суды рассматривали сразу несколько случаев очень жестокого обращения с собаками.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
животные суды Прага
Читайте
по теме 
Ребенка в чешском зоопарке укусила рысь
16.04.2018 12:41 Общество
Ребенка в чешском зоопарке укусила рысь
2052 0
В небо над Прагой отпустили летучих мышей
30.03.2018 11:15 Общество
В небо над Прагой отпустили летучих мышей
1991 0
В Праге наградили собак за спасение человеческих жизней
29.03.2018 11:52 Общество
В Праге наградили собак за спасение человеческих жизней
1548 0
На чеха напала корова, потерпевшего увезли в больницу на вертолете
22.03.2018 08:36 Общество
На чеха напала корова, потерпевшего увезли в больницу на вертолете
1235 0
Последние новости:
02
мая
Пражские таксисты снова недовольны условиями для Uber
02.05.2018 14:07 Общество
Пражские таксисты снова недовольны условиями для Uber
437 0
Чехию покрыл смог из пыльцы
02.05.2018 12:59 Общество
Чехию покрыл смог из пыльцы
1143 0
01
мая
Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт
01.05.2018 09:38 Общество
Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт
1326 0
30
апреля
В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы
30.04.2018 12:08 Экономика
В Праге прошел II Международный финансово-экономический форум стран СНГ и Европы
548 0
МВД Чехии предложило ввести квоты на трудовых мигрантов
30.04.2018 10:27 Экономика
МВД Чехии предложило ввести квоты на трудовых мигрантов
3386 0
Как будут работать магазины в Чехии в майские праздники
30.04.2018 10:14 Общество
Как будут работать магазины в Чехии в майские праздники
2070 0
Автомобиль директора скорой помощи насмерть сбил женщину в Праге
30.04.2018 09:59 Общество
Автомобиль директора скорой помощи насмерть сбил женщину в Праге
1565 0
27
апреля
Министерство труда ЧР уличили в использовании программ без лицензии
27.04.2018 16:28 Общество
Министерство труда ЧР уличили в использовании программ без лицензии
1318 0
Избитый иностранцами пражский официант два дня пролежал в коме
27.04.2018 12:41 Общество
Избитый иностранцами пражский официант два дня пролежал в коме
2257 0
Болгария станет следующим членом еврозоны
27.04.2018 12:35 Экономика
Болгария станет следующим членом еврозоны
1622 0


Мобильная версия