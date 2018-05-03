В Праге пройдет демонстрация за легализацию марихуаны

Акция начнется в субботу 5 мая в 12:30 на Карловой площади.

В субботу 5 мая в Праге пройдет ежегодная демонстрация в поддержку легализации марихуаны Million Marihuana March. Мероприятие начнется в 12:30 на Карловой площади. Тысячи людей последуют за несколькими фургонами с музыкой и пройдут через центр города до острова Штванице. Там с 14:30 до 22:00 будут проходить лекции, семинары и выступления диджеев.

Цель этого мероприятия – добиться легализации марихуаны для лечения и отдыха, а также обратить внимание общественности на проблемы, связанные с законодательством. Организаторы марша считают абсурдным в отношении употребления каннабиса в Чехии.

Они собираются осветить ряд важных вопросов, касающихся отношения общества к каннабису и успеха Партии Пиратов в последних парламентских выборах. Как это может отразиться на движении за легализацию?

Также планируется затронуть такие темы, как доступность марихуаны для людей, страдающих различными заболеваниями, и продажа каннабиса на черном рынке.

Напомним, на данный момент в Чехии разрешается употребление каннабиса в месячной дозировке не более 180 г сухого вещества и только по электронному рецепту от врача. При этом купить марихуану проблематично, так как процесс сертификации этого товара очень сложный.

Источник: prague.tv