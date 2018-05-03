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В Праге открылся крупнейший в мире аттракцион виртуальной реальности

В Праге открылся крупнейший в мире аттракцион виртуальной реальности

artyommm 617 0
Он находится в подвальном помещении недалеко от Вацлавской площади и создает иллюзию реального присутствия в мире игры.
В Праге открылся крупнейший в мире аттракцион виртуальной реальности

Возле входа в магазин игрушек Hamleys неподалеку от Вацлавской площади в Праге долгое время стояла скульптура Железного Человека (Iron Man). Но недавно ему на смену пришел такой же большой Голем. 

Икона старой Праги должна привлекать внимание прохожих к новому аттракциону, который с 3 мая начинает работать в подвале здания. Речь идет о проекте Golem VR, который можно считать самым крупным аттракционом виртуальной реальности в мире.

Подобные инсталляции уже начинают появляться в Дубае, Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Чешский проект планирует попасть в другие страны мира, но сначала его создатели хотят получить первый опыт в Праге. Авторы рассчитывают, что первую реплику смогут воссоздать в Китае, где такие аттракционы особенно востребованы.

Golem VR создан по мотивам современных приключенческих игр и игр на тему побега. Отличие лишь в том, что здесь игроки должны надевать на голову шлем виртуальной реальности. При этом участники игры реально перемещаются в пространстве, что создает иллюзию действительного присутствия в виртуальном мире.

Авторы Golem VR построили в подвале лабиринт площадью 250 кв. м, который точно копирует ограничения виртуального мира. Все препятствия в виртуальном мире полностью совпадают с реальными. 

Предполагается, что за 20 минут игроки смогут пройти лабиринт целиком. С собой участники должны брать рюкзаки backpack PC, к которым подключаются шлемы виртуальной реальности. Golem VR построен на оборудовании XMG и предполагает использование очков Oculus Rift. Разработчиком игры выступила компания DIVR Labs. Инвестиции в проект составляют несколько десятков миллионов крон. Стоимость игры для одного человека – 450 крон. 

Источник: www.lupa.cz

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Темы
технологии игры Прага
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