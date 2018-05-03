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МВД Чехии предоставило новую статистику по беженцам

МВД Чехии предоставило новую статистику по беженцам

artyommm 283 0
Сколько заявлений подали иностранцы в первом квартале этого года, и сколько из них получили убежище в Чехии?
МВД Чехии предоставило новую статистику по беженцам

390 иностранцев попросили в Чехии убежище за первый квартал текущего года. Больше всего заявлений было от украинцев. Положительный ответ получили только 11 человек. Такую информацию предоставило Министерство внутренних дел Чехии. 

В марте 2018 года было подано 128 заявлений об убежище. Больше всего среди них было от граждан Украины (31), Грузии и Ирака (по 15). Всего с начала года 108 украинцев, 48 грузин, 26 иракцев, 24 вьетнамца и 21 русский просили убежище в Чехии. 

В марте убежище в Чехии получили трое граждан Китая, 18 человек получили право на дополнительную защиту, которая выдается только на определенный срок. В 25 случаях дополнительную защиту иностранных граждан в ЧР продлили. Всего МВД необходимо было принять решение по 760 заявлениям. 

В прошлом году, по информации чешского МВД, убежище попросили 1 450 иностранцев, 29 – получили положительный ответ. Еще 118 человек получили право на международную защиту.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы статистика Министерство внутренних дел
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