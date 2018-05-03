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Где лучше: в современной Чехии или коммунистической Чехословакии?

Где лучше: в современной Чехии или коммунистической Чехословакии?

artyommm 229 0
Чешские журналисты попытались дать развернутый ответ на спорный вопрос, который давно не дает покоя чехам.
Где лучше: в современной Чехии или коммунистической Чехословакии?

Было ли в Чехии лучше во времена коммунистического режима? Чешские журналисты решили сравнить и наконец детально описать, как было на самом деле тогда и сейчас. Как чешское общество изменилось за 29 лет после революции? Для сравнения использовались данные Чешского статистического управления и из других источников.

Какие открытия для себя сделали журналисты:

- Большинство продуктов и товаров в пересчете на сегодняшние деньги стало дешевле и доступнее. Дешевле стали в первую очередь потребительские товары. А вот услуги, наоборот, подорожали (например, билет на общественный транспорт и вывоз мусора).

- Чехи стали более образованными. Стало меньше людей, у которых только базовое образование, и больше выпускников вузов. Больше людей может говорить на иностранных языках.

- В Чехии стали строить меньше квартир, но жилплощадь выросла. Выросло количество людей, которые имеют в собственности несколько квартир.

- Увеличился возраст, в котором чехи и чешки вступают в первый брак (было 22 года, стало – 30 лет) и рожают первого ребенка. При этом продолжительность брака стала меньше, чем до 1989 года.

- Увеличился возраст дожития, стало больше людей пенсионного возраста.

- Чехи стали курить больше сигарет и выпивать больше алкоголя.

- Численность населения Чехии выросла с 10 362 000 человек в 1989 году до 10 610 000 человек в 2017 году.

Как пишут журналисты, в прошлом остались и преступления коммунистического режима. По политическим мотивам в Чехословакии оказалось в тюрьмах более 200 тысяч человек, 248 были казнены. При попытке перейти границу с Германией и Австрией было застрелено 145 человек.

Источник: www.seznamzpravy.cz

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Темы
коммунизм Чехия сми история статистика
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