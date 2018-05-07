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В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами

В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами

artyommm 2343 0
Туристов доставили в больницу, одного даже пришлось прооперировать.
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами

В чешском ресторане обрушилась лестница, на которой в этот момент находилось около 20 иностранных туристов. Происшествие случилось в пятницу после полудня в районе Ческе-Будеевице. Шестерых туристов отвезли в больницу, трое из них получили тяжелые травмы. Один потерпевший даже попал на операционный стол. Лестница обрушилась в тот момент, когда группа туристов хотела сделать на нем общую фотографию. 

Двоих пострадавших уже выписали из больницы, еще четверых направили на обследование в страну их проживания. Сейчас полиция выясняет, по какой причине произошло обрушение лестницы. В случае, если будет доказано, что это связано с плохим техническим состоянием, ответственность понесет владелец или арендатор объекта. Заведено дело по подозрению в причинении особо тяжкого вреда здоровью по причине халатности.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
туристы Чехия Ческе Будеёвице рестораны
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