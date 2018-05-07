Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных

В Праге байкеры решили посетить Ольшанское кладбище. Против их визита в столице проехала евроколонна.

Фото: Александр Залдостанов "Хирург" во время пробега в Севастополе, март 2015 года, ТАСС

Российский мотоклуб «Ночные волки», известный своими тесными связями с Владимиром Путиным, снова приехал в Прагу. Группа мотоциклистов сделала остановку в Пругонице. Затем байкеры решили посетить Ольшанское кладбище в Праге.

По словам мотоциклистов, они приехали в Чехию, чтобы почтить память погибших советских военных. Против их приезда в Праге выехала евроколонна, которую организовало объединение Pulse of Europe.

Мотоциклисты из России уже проехали Словакию. Там они делали остановки в городах Банска-Быстрице, Трнаве и Братиславе. Затем они отправились в Чехию, где посетили Старовички, Густопечи и Центральное кладбище в Брно. Следующим пунктом маршрута стала Прага, после которой байкеры поедут в Дрезден и Берлин.

Участники акции протеста собрались в 10:00 на Опатове. Маршрут своего движения они до последнего момента держали в тайне. Колонна провозила флаги ЕС, НАТО, ЧР, Украины и США. Акция будет продолжаться до 20:00.

Источник: idnes.cz