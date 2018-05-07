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В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей

В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей

Vladislava M 837 0
С конца мая заводить страницы в соцсетях смогут только люди старше 16 лет. Депутаты готовят закон, который позволит снизить эту возрастную границу.
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей

С 25-го мая завести страницу в социальных сетях в Чехии смогут только люди старше 16 лет. Причиной этого станет постановление Евросоюза об охране данных, которое вступает в силу в конце мая. Чешский Парламент до этого момента не успеет принять новый закон об обработке личных данных, который должен был смягчить эту границу.

Рассмотреть закон в ускоренном режиме Парламенту в середине апреля не дали оппозиционные депутаты из ODS, TOP 09 KDU-ČSL, «Пиратов» и ČSSD. Они посчитали, что правительственный проект сначала нужно исправить и внести в него больше исключений из правил ЕС.

Поэтому до того момента, когда новый закон будет принят, в Чехии будут действовать правила из директивы Евросоюза. Чешские депутаты считают, что создавать страницу в социальных сетях нужно позволить жителям с 15 лет. С этого возраста в Чехии человек несет уголовную ответственность. Пираты предложили снизить возрастную границу до 13 лет, что является минимальной возрастной границей в директиве.

Источник: Novinky.cz

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социальные сети законы Евросоюз
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