В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны

Министерство транспорта подготавливает соответствующий документ. Новые правила могли бы начать действовать уже в следующем году.

Пассажиры в Чехии смогут купить билет на вокзале и сесть в любой поезд, который следует в нужном им направлении. И неважно, какой транспортной компании принадлежит этот поезд. Такую идею в своей программе продвигает правительство Андрея Бабиша.

Возможно, в следующем году ее удастся воплотить в реальность. Министерство транспорта уже подготавливает систему так называемого национального тарифа, которая бы позволила предоставить пассажирам такую возможность.

В качестве примера Чехия могла бы взять швейцарскую модель, где единый проездной действует на весь транспорт, включая поезда и автобусы, паромы, фуникулеры и трамваи. В ЧР это пока представляется чем-то из необозримого будущего. Пока Министерство транспорта думает хотя бы над тем, как объединить в единую систему разные железнодорожные компании.

Источник: novinky.cz