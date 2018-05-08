Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны

В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны

artyommm 130 0
Министерство транспорта подготавливает соответствующий документ. Новые правила могли бы начать действовать уже в следующем году.
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны

Пассажиры в Чехии смогут купить билет на вокзале и сесть в любой поезд, который следует в нужном им направлении. И неважно, какой транспортной компании принадлежит этот поезд. Такую идею в своей программе продвигает правительство Андрея Бабиша. 

Возможно, в следующем году ее удастся воплотить в реальность. Министерство транспорта уже подготавливает систему так называемого национального тарифа, которая бы позволила предоставить пассажирам такую возможность.

В качестве примера Чехия могла бы взять швейцарскую модель, где единый проездной действует на весь транспорт, включая поезда и автобусы, паромы, фуникулеры и трамваи. В ЧР это пока представляется чем-то из необозримого будущего. Пока Министерство транспорта думает хотя бы над тем, как объединить в единую систему разные железнодорожные компании. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
поезда транспорт Министерство транспорта Чехия
Читайте
по теме 
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
24.04.2018 11:40 Общество
На железнодорожных путях в Праге повесился человек
1837 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
23.04.2018 13:18 Общество
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
760 0
Чешский пенсионер в поезде угрожал иностранцу пистолетом
29.03.2018 11:28 Общество
Чешский пенсионер в поезде угрожал иностранцу пистолетом
3432 0
Чешское правительство утвердило скидки на проезд для студентов и пенсионеров
27.03.2018 12:20 Общество
Чешское правительство утвердило скидки на проезд для студентов и пенсионеров
1336 0
Последние новости:
08
мая
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
08.05.2018 13:02 Общество
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
33 0
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
08.05.2018 12:50 Общество
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
62 0
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии
08.05.2018 12:34 Общество
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии
87 0
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
08.05.2018 12:27 Общество
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
117 0
07
мая
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
07.05.2018 13:10 Общество
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
837 0
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
07.05.2018 12:42 Общество
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
2007 0
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
07.05.2018 12:40 Общество
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
2343 0
04
мая
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
04.05.2018 13:45 Экономика
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
3101 0
Троица чехов торговала людьми в Великобритании
04.05.2018 13:35 Общество
Троица чехов торговала людьми в Великобритании
1535 0
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»
04.05.2018 12:46 Политика
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»
1002 0


Мобильная версия