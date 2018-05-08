Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты

Возле Ольшанского кладбища собрались 150 приверженцев и десятки противников «Ночных волков». Не обошлось без конфликтов: одного человека задержала полиция.

Приближенный к президенту Владимиру Путину мотоклуб «Ночные волки» 7-го мая проехал по Праге. Мотоциклисты останавливались в Пругонице и посещали Ольшанское кладбище. Они утверждали, что приехала почтить память советских военных.

Против акции мотоциклистов в Праге проехала евроколонна, организованная объединением Pulse of Europe. Участники протеста собрались на Опатове в 10 часов утра. В акции поучаствовало около 20 человек.

На Ольшанское кладбище мотоциклисты прибыли около половины третьего. Они возложили венки у памятника погибшим военным. Здесь их ожидали больше 150 соратников и десятки противников, которых полиция пыталась разделить автомобилями. Не обошлось без конфликтов, в результате одного человека пришлось задержать.

«Полицейские задержали на Ольшанском кладбище 44-летнего мужчину, который подозревается в нарушении общественного порядка, а именно, в неповиновении приказу должностного лица», – информировала пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.

Поддержать акцию «Ночных волков» пришел чешский депутат от ЧСДП Ярослав Фолдина и бывший дептутат от Компартии Марта Семелова.

Источник: idnes.cz