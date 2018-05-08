Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии

В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии

artyommm 87 0
Инцидент произошел в уличном ресторане в Глубока-над-Влтавой.
Фото: www.facebook.com/mestoHluboka/photos
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии

Стали известны подробности обрушения лестницы в Чехии. Напомним, в ресторане в Глубока-над-Влтавой обрушилась лестница, на которой в этот момент находилось 20 человек – туристы из Австрии и Германии. Они хотели сфотографироваться на уличной лестнице, но конструкция не выдержала их общего веса. В результате обрушения несколько человек получило серьезные травмы. 

Стало известно, что инцидент произошел в ресторане, расположенном в гольф-клубе в Глубока-над-Влтавой. Журналисты попытались связаться с администрацией, но сотрудники отказались комментировать произошедшее, а также предоставлять контакты арендатора или владельца.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
туристы Чехия
Читайте
по теме 
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
07.05.2018 12:40 Общество
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
2343 0
Чего ждать жителям Чехии от горящих туров этим летом
06.04.2018 10:05 Экономика
Чего ждать жителям Чехии от горящих туров этим летом
2328 0
Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле
04.04.2018 12:45 Общество
Шестеро иностранцев изнасиловали учительницу в пражском отеле
4196 0
Суд выдал ордер на арест россиянина, сбившего туристку в Праге
03.04.2018 12:55 Общество
Суд выдал ордер на арест россиянина, сбившего туристку в Праге
1705 0
Последние новости:
08
мая
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
08.05.2018 13:02 Общество
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
33 0
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
08.05.2018 12:50 Общество
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
62 0
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
08.05.2018 12:27 Общество
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
117 0
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны
08.05.2018 12:12 Общество
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны
130 0
07
мая
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
07.05.2018 13:10 Общество
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
837 0
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
07.05.2018 12:42 Общество
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
2007 0
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
07.05.2018 12:40 Общество
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
2343 0
04
мая
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
04.05.2018 13:45 Экономика
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
3101 0
Троица чехов торговала людьми в Великобритании
04.05.2018 13:35 Общество
Троица чехов торговала людьми в Великобритании
1535 0
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»
04.05.2018 12:46 Политика
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»
1002 0


Мобильная версия