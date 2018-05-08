В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии

Инцидент произошел в уличном ресторане в Глубока-над-Влтавой.

Фото: www.facebook.com/mestoHluboka/photos

Стали известны подробности обрушения лестницы в Чехии. Напомним, в ресторане в Глубока-над-Влтавой обрушилась лестница, на которой в этот момент находилось 20 человек – туристы из Австрии и Германии. Они хотели сфотографироваться на уличной лестнице, но конструкция не выдержала их общего веса. В результате обрушения несколько человек получило серьезные травмы.

Стало известно, что инцидент произошел в ресторане, расположенном в гольф-клубе в Глубока-над-Влтавой. Журналисты попытались связаться с администрацией, но сотрудники отказались комментировать произошедшее, а также предоставлять контакты арендатора или владельца.

Источник: idnes.cz