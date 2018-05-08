В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны

Торжественная церемония с участием президента, министров и представителей армии ЧР прошла в Праге, у национального памятника на Виткове.

Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci

Во многих местах Чешской Республики 8-го мая прошли памятные акции в честь 73-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Представители государства и армии во главе с президентом Милошем Земаном по традиции собрались возле Национального памятника в Праге, на Виткове.

Политики, ветераны и военные утром возложили на Виткове венки. На акции присутствовал и Милош Земан, который в прошлом году не смог посетить церемонию из-за проблем со здоровьем.

На торжественное возложение венков прибыли также председатели Сената и Парламента Милан Штех и Радек Вондрачек, премьер-министр в отставке Андрей Бабиш, министр обороны в отставке Карла Шлехтова, начальник генштаба Алеш Опата и кардинал Доминик Дука.

После окончания церемонии министр обороны вручила высшие награды десяти военным ветеранам. Во второй половине дня президент Милош Земан назначит новых генералов.

Годовщину окончания войны отмечают и в других городах Чехии, а также в некоторых странах Европы.

Во Второй мировой войне поучаствовала большая часть стран мира. С потерями больше 60 млн человек война стала крупнейшим столкновением в истории человечества. Чехи в войне боролись с немецкими нацистами на западном и восточном фронтах.

Источник: ceskenoviny.cz, idnes.cz