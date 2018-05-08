Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны

В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны

Vladislava M 62 0
Торжественная церемония с участием президента, министров и представителей армии ЧР прошла в Праге, у национального памятника на Виткове.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны

Во многих местах Чешской Республики 8-го мая прошли памятные акции в честь 73-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Представители государства и армии во главе с президентом Милошем Земаном по традиции собрались возле Национального памятника в Праге, на Виткове.

Политики, ветераны и военные утром возложили на Виткове венки. На акции присутствовал и Милош Земан, который в прошлом году не смог посетить церемонию из-за проблем со здоровьем.

На торжественное возложение венков прибыли также председатели Сената и Парламента Милан Штех и Радек Вондрачек, премьер-министр в отставке Андрей Бабиш, министр обороны в отставке Карла Шлехтова, начальник генштаба Алеш Опата и кардинал Доминик Дука.

После окончания церемонии министр обороны вручила высшие награды десяти военным ветеранам. Во второй половине дня президент Милош Земан назначит новых генералов.

Годовщину окончания войны отмечают и в других городах Чехии, а также в некоторых странах Европы.

Во Второй мировой войне поучаствовала большая часть стран мира. С потерями больше 60 млн человек война стала крупнейшим столкновением в истории человечества. Чехи в войне боролись с немецкими нацистами на западном и восточном фронтах.

Источник: ceskenoviny.cz, idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
праздники политика Милош Земан Прага
Читайте
по теме 
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
08.05.2018 12:27 Общество
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
117 0
День победы в Чехии: Почему 8-го, а не 9-го мая?
08.05.2018 10:04 О Чехии
День победы в Чехии: Почему 8-го, а не 9-го мая?
10226 0
Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт
01.05.2018 09:38 Общество
Сообщество ЛГБТ в Праге испечет огромный первомайский торт
1582 0
Почему 1 мая в Чехии отмечают День Любви
30.04.2018 08:42 О Чехии
Почему 1 мая в Чехии отмечают День Любви
5491 0
Последние новости:
08
мая
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
08.05.2018 13:02 Общество
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
33 0
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии
08.05.2018 12:34 Общество
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии
87 0
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
08.05.2018 12:27 Общество
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
117 0
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны
08.05.2018 12:12 Общество
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны
130 0
07
мая
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
07.05.2018 13:10 Общество
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
837 0
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
07.05.2018 12:42 Общество
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
2007 0
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
07.05.2018 12:40 Общество
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
2343 0
04
мая
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
04.05.2018 13:45 Экономика
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
3101 0
Троица чехов торговала людьми в Великобритании
04.05.2018 13:35 Общество
Троица чехов торговала людьми в Великобритании
1535 0
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»
04.05.2018 12:46 Политика
Земан заявил, что в Чехии производили яд «Новичок»
1002 0


Мобильная версия