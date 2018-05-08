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Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих

Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих

artyommm 33 0
Фестиваль будет проходить с 18 по 21 июля в Остраве.
Фото: Foto: Zdenko Hanout, www.colours.cz
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих

Ежегодно на мультижанровый фестиваль Colours of Ostrava съезжаются сотни людей с ограниченными возможностями. В этом году организаторы позаботились о том, чтобы комфортно было даже тем, кто вынужден смириться с ограничениями органов восприятия, например, неслыщащим.

Организаторы Colours of Ostrava подготовили ряд новинок. Тексты песен впервые будут переводить на язык жестов. На некоторые мероприятия будут приглашать стенографистов, и текст будет транслироваться на полотне. Для Чехии это будет первый опыт на подобных событиях.

Как говорят организаторы, в Остраве и городах региона живет около 700 неслышащих людей. Они могли бы заинтересоваться фестивалем. Тем более для них будет действовать скидка на вход.

Источник: idnes.cz

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Темы
Острава фестиваль Чехия
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