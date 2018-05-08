Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
По каким маршрутам будут действовать скидки на проезд студентам и пенсионерам Чехии

По каким маршрутам будут действовать скидки на проезд студентам и пенсионерам Чехии

Vladislava M 67 0
Министерство транспорта уточнило, на каких маршрутах будут действовать скидки на проезд в размере 75% от стоимости билета.
По каким маршрутам будут действовать скидки на проезд студентам и пенсионерам Чехии

Скидки на проезд для пенсионеров и студентов частично коснутся и городского общественного транспорта. Они будут действовать на маршрутах, выходящих за границы города. На классических маршрутах общественного транспорта скидки предоставлять не будут. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Якуб Стадлер.

Скидки в размере 75% на проезд на общественном транспорте для людей старше 65 лет и студентов до 26 лет начнут действовать в Чехии с сентября.

«Наша цель – не нарушить возникшую интегрированную транспортную систему, которая предлагает переезды по городу и региону. С другой стороны, государство не может компенсировать снижение дохода от городского транспорта, который по своему объему превышает весь региональный общественный транспорт», – объяснил Стадлер.

Согласно методическому проекту министерства, скидка на проезд будет действовать у всех перевозчиков от или до первой остановки на территории города. На проезд по городу стоимость билетов не изменится.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
скидки транспорт студенты пенсионеры Чехия
Читайте
по теме 
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
23.04.2018 13:18 Общество
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии откладываются
763 0
Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты
09.01.2018 13:05 Экономика
Крупнейший чешский портал предложит скидки на гостиницы и авиабилеты
1972 0
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
04.01.2018 12:23 Общество
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение
1401 0
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только
24.11.2017 11:20 Экономика
В Чехии приближается черная пятница: Скидки предложат магазины одежды и не только
3443 0
Последние новости:
08
мая
Памятник маршалу Коневу в Праге облили краской и оставили надписи
08.05.2018 15:24 Политика
Памятник маршалу Коневу в Праге облили краской и оставили надписи
1 0
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
08.05.2018 13:02 Общество
Организаторы Colours of Ostrava придумали, как порадовать неслышащих
67 0
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
08.05.2018 12:50 Общество
В Праге отметили годовщину окончания Второй мировой войны
176 0
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии
08.05.2018 12:34 Общество
В сети появились кадры лестницы, обрушившейся под весом туристов в Чехии
340 0
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
08.05.2018 12:27 Общество
Акция «Ночных волков» в Праге вызвала конфликты
457 0
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны
08.05.2018 12:12 Общество
В Чехии введут единый проездной на все поезда внутри страны
257 0
07
мая
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
07.05.2018 13:10 Общество
В Чехии примут возрастные ограничения для пользователей соцсетей
869 0
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
07.05.2018 12:42 Общество
Российские «Ночные волки» снова приехали в Прагу почтить память советских военных
2065 0
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
07.05.2018 12:40 Общество
В чешском ресторане обрушилась лестница с туристами
2419 0
04
мая
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
04.05.2018 13:45 Экономика
Чешские магазины предложили компенсацию за ожидание в очереди
3112 0


Мобильная версия