По каким маршрутам будут действовать скидки на проезд студентам и пенсионерам Чехии

Министерство транспорта уточнило, на каких маршрутах будут действовать скидки на проезд в размере 75% от стоимости билета.

Скидки на проезд для пенсионеров и студентов частично коснутся и городского общественного транспорта. Они будут действовать на маршрутах, выходящих за границы города. На классических маршрутах общественного транспорта скидки предоставлять не будут. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Якуб Стадлер.

Скидки в размере 75% на проезд на общественном транспорте для людей старше 65 лет и студентов до 26 лет начнут действовать в Чехии с сентября.

«Наша цель – не нарушить возникшую интегрированную транспортную систему, которая предлагает переезды по городу и региону. С другой стороны, государство не может компенсировать снижение дохода от городского транспорта, который по своему объему превышает весь региональный общественный транспорт», – объяснил Стадлер.

Согласно методическому проекту министерства, скидка на проезд будет действовать у всех перевозчиков от или до первой остановки на территории города. На проезд по городу стоимость билетов не изменится.

Источник: Novinky.cz