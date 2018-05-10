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Русскоязычные жители Праги серьезно разозлили демонстрантов

Русскоязычные жители Праги серьезно разозлили демонстрантов

artyommm 2927 0
Машины с российскими и украинскими флагами вызвали негодование у демонстрантов в Праге. Чехи выкрикивали оскорбления и показывали неприличные жесты.
Фото: www.facebook.com/obcansky.rozcestnik/photos
Русскоязычные жители Праги серьезно разозлили демонстрантов

Вечером 9 мая в центре Праги собрались участники демонстрации против премьер-министра в отставке Андрея Бабиша и присутствия экстремистов и коммунистов в составе правительства. Завершение мероприятия нарушили представители России, которые непосредственно перед началом запланированного шествия по Праге оказались возле места проведения акции в нескольких машинах. На автомобилях были закреплены российские и украинские флаги. Полиция была вынуждена взять ситуацию под контроль.

Колонна из нескольких машин с надписями по-русски и флагами приехала на Вацлавскую площадь в тот момент, когда толпа демонстрантов вышла на шествие по центру Праги. Когда чехи увидели автомобили с российскими флагами, они начали выкрикивать пассажирам оскорбления («Русские свиньи!», «Чехия не Россия!») и показывать им неприличные жесты. 

Организаторы пытались успокоить демонстрантов вместе с несколькими десятками полицейских. «Это провокация! Вы делаете именно то, что они хотят! Игнорируйте их», – говорили другие демонстранты. Некоторые участники демонстрации, тем не менее, не могли удержаться, чтобы не выразить свое недовольство русскоязычным людям, сидящим в автомобилях.

Через несколько десятков минут автоколонна все-таки смогла выехать из окружившей ее толпы. После этого демонстранты отправились на запланированное шествие вокруг Стршелецкого острова на улицу Политических заключенных, где находится офис Коммунистической партии. Там они положили белые листы с протестом против коммунистов и несколько белых цветов – также в знак несогласия. Акция была завершена почти сразу после 21:00 исполнением чешского гимна.

По заявлению одного из участников автоколонны, речь шла о традиционном автопробеге по Праге, который проходит каждые 9 мая в честь Дня Победы. Автопробеги организуются с 2008 года и всегда проходили без эксцессов.

Источник: novinky.cz

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демонстрация Прага русские русскоговорящие
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